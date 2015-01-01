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खेलकूद:एसडीएम बने बेस्ट क्षेत्र रक्षक और मैन ऑफ द मैच चुने गए आफतास

टोहानाएक घंटा पहले
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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एसडीएम इलेवन तथा सीनियर सरना स्पाेट्र्स क्लब के बीच दोस्ताना मैच का आयोजन किया गया। लिटिल ऐंजल स्कूल के मैदान में आयोजित मैच का शुभारंभ एसडीएम नवीन कुमार ने पहली गेंद खेलकर किया। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण और -श्वास कैंसर का गहरा संबंध है। इसलिए पराली न जलाने के लिए सभी किसानों को जागरूक करने की जरूरत है।

डॉ. शिव सचदेवा ने कैंसर बचाव के टिप्स देते हुए बताया कि कभी भी अधिक गर्म खाना न खाएं, फास्ट फूड, डिब्बे बंद आचार का सेवन न करें, विटामिन सी संतरा व नींबू का ज्यादा सेवन करें। अगर किसी को खाना निगलने में परेशानी हो, वजन कम हो रहा हो, मुख में लाल चकते हो, आवाज में बदलाव आ रहा हो,-शरीर के किसी भी भाग में गांठ दिखाई दे तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें।

एसडीएम इलेवन के चेयरमैन डॉ. शिव सचदेवा ने बताया कि सीनियर सरना स्पाेट्र्स क्लब ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 135 रन बनाए। जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए एसडीएम इलेवन ने मात्र 8 ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। अच्छा प्रदर्शन करने पर आफतास मैन ऑफ दी मैच बने। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज राकेश सैनी, सर्वश्रेष्ठ बॉलर मांगे राम, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक एसडीएम नवीन कुमार, सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर देवी लाल बने। इस मैच में ईश सरना, मनोहर भारती, रजनीश जैन, नबाब सिंह शेखू, विनोद महक, राजू ठकराल व प्रेम चंद आदि उपस्थित रहे।

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