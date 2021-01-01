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वारदात:चोरों ने सीएससी सेंटर का लॉक तोड़कर चुराया लैपटॉप व अन्य सामान

टोहाना2 घंटे पहले
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चोरों ने भाटिया नगर स्थित एक सीएससी सेंटर को निशाना बनाया है। उन्होंने सीएससी सेंटर का लॉक तोड़कर अंदर रखा सामान चोरी कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में सेंटर संचालक धीरज कुमार ने बताया कि भाटिया नगर में उसने सीएससी खोला हुआ है। एक फरवरी को शाम करीब 6 बजे वह किसी काम से दुकान का शीशे का लॉक लगाकर गया था।

जब करीब 7 बजे वापस दुकान पर आया तो दुकान का लॉक टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा हुआ था। संभाल करने पर पाया कि एक लैपटॉप, एक लेमिनेशन मशीन, एक वाई फाई डोंगल तथा एक मोबाइल फोन और नकदी 900 रुपये दराज में थे जाे गायब मिले। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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