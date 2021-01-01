पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:पटाखे छोड़ने पर बुलेट बाइक का 33 हजार रुपये का चालान काटा

तोशाम2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
बुलेट बाइक का चालान काटते पुलिसकर्मी। - Dainik Bhaskar
बुलेट बाइक का चालान काटते पुलिसकर्मी।

पुलिस ने बुधवार को पटाखा छोड़ने वाले एक बुलेट मोटरसाइकिल का 33 हजार रुपये का चालान किया। इसके अलावा पुलिस ने करीबन दर्जनभर मोटरसाइकिलों का बिना हेलमेट व कागजातों के भी चालान किए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत तोशाम पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले दर्जनभर वाहन चालकों के 50 हजार रुपये के चालान काटे।

एसआई जगबीर सिंह ने बताया कि काफी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते और तीन सवारियां बैठाकर सड़क पर चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कई बुलेट मोटरसाइकिल चालक अपनी बुलेट से पटाखों जैसी धमाकेदार आवाज निकालते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कार व अन्य गाड़ी चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं तथा सभी वाहन चालक वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर कुछ अंकुश लग सके। एसआई जगबीर सिंह ने सभी वाहन चालकों से वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने की अपील की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser