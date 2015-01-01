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हादसा:ट्रक की चपेट में आने से गई युवक की जान, बहन की शादी के लिए सामान लेने गया था बाजार

तोशामएक घंटा पहले
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हादसे के बाद विलाप करते मृतक के परिजन।

शनिवार को गांव मनसरवास में शादी में व्यस्त परिवार में एक दम मातम छा गया। बहन की शादी के दौरान बाजार में सामान लेने गए भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा ट्रक की चपेट में आने के कारण हुआ। मृतक की पहचान करीबन 25 वर्षीय नरेश निवासी मनसरवास के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

11 नवम्बर को नरेश की बहन की शादी होनी है। शादी के लिए सामान लेने के लिए अपने पिता, चाचा के साथ नरेश तोशाम आया हुआ था। शादी की तैयारियों में जुटे इस परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया जब सिवानी मार्ग पर ट्रक ने नरेश की जान ले ली। नरेश की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना से परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके में शौक का माहौल है। दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई दुखी दिखाई दिया। नरेश की स्वयं की शादी इसी साल में हुई थी और 11 नवम्बर को बहन की शादी तय है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर रोहताश पूनिया ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।

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