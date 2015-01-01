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गिरफ्तारी:खरकड़ी सोहान में हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

तोशाम2 घंटे पहले
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गांव खरकड़ी सोहान में गांव के जोहड़ में हत्या किए जाने के मामले में तीन आरोपी काबू कर लिए गए हैं। आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लाया गया है। पुलिस की मानें तो मछली चोरी करने के मामले में बाधा बनने पर खरकड़ी सोहन निवासी चांदवीर की हत्या कर दी गई थी। अन्य आरोपियों को काबू करने के लिए जांच जारी है।मालूम हो कि 28 अक्टूबर को गांव खरकड़ी सोहान निवासी राजेश ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसके भाई चांदवीर का गांव के जोहड़ के पास ही खेत है और खेत में ही उसका रिहायशी मकान है।

जोहड़ में मछली के ठेकेदार आत्मजीत निवासी गगनहेड़ी ने चांदवीर को बतौर चौकीदार लगाया हुआ था। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर की रात को अज्ञात व्यक्ति जोहड़ के घाट पर बनी दीवार पर देखे गए। चांदवीर मछली चोर समझकर उसके पास गया तो उसने बताया कि ठेकेदार भी हमारे साथ आया हुआ है और जोहड़ से मछली निकालनी हैं। मृतक की पत्नी ने बताया था कि उसके बाद से चांदवीर लौटकर घर नहीं आया। राजेश ने बताया कि चांदवीर के घर जाकर उसकी तलाश में जुट गए।

विभिन्न नौजवानों की सहायता से जोहड़ में छानबीन की गई तो चांदवीर का शव बरामद हुआ । मृतक के भाई ने आरोप लगाया था कि अज्ञात मछली चोर के द्वारा उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस शिकायत पर भादस की धारा 147, 149, 302, 379, 201 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन कर रही थी। अब मामले में दिल्ली रहने वाले मुस्तफा, आरिफ व राशिद को खरक के पास एक होटल से काबू किया गया है।

सब इंस्पेक्टर रोहताश पुनियां ने बताया कि तीनों मछली चोरी के लिए कैंटर लेकर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि खरकड़ी सोहान के जोहड़ से मछली चोरी के दौरान चांदवीर बाधा बना तो उसकी हत्या कर दी गई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मछली चोरी करने के बाद उन्होंने कुछ मछली रुड़की बेची वहीं कुछ मछली दिल्ली में बेची। उन्होंने बताया कि तीनों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लाया गया है।

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