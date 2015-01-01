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तैयारी:नारनौंद में 248 हैक्टेयर आवासीय ताे 27 हैक्टेयर क्षेत्र हाेगा वाणिज्यिक

उकलाना4 घंटे पहले
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  • नए विकास प्लान में कुल 996 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया

हरियाणा सरकार ने नारनौंद और उकलाना के विकास प्लान-2031 का प्रकाशन कर इसे आमजन के लिए उपलब्ध करवाया है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित अंतिम विकास प्लान वेबसाइट https://www.tcpharyana.gov.in/DevelopmentPlan.htm पर या लघु सचिवालय की चौथी मंजिल पर स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर आकर देखा जा सकता है।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नारनौंद विकास प्लान-2031 के तहत लगभग 42 हजार की आबादी के लिए आवासीय क्षेत्र के लिए 248 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया है, जोकि 51.34 प्रतिशत है। इसी तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 27 हैक्टेयर यानि 5.59 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 42 हैक्टेयर यानि 8.70 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार क्षेत्र के 70 हैक्टेयर यानि 14.49 प्रतिशत, जन सुविधाएं क्षेत्र के लिए 12.50 हैक्टेयर यानि 2.59 प्रतिशत, सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 38.50 हैक्टेयर यानि 7.97 प्रतिशत तथा खुले स्थान के लिए 45 हैक्टेयर यानि 9.32 प्रतिशत क्षेत्र का प्रावधान किया है। नए विकास प्लान में कुल 483 हैक्टेयर क्षेत्र का जोड़ा गया है। वर्तमान में नारनौंद शहर का क्षेत्र 149 हैक्टेयर है जो बढ़कर 632 हैक्टेयर शहरीकरण क्षेत्र हो जाएगा।

उकलाना में 99 हजार आबादी के लिए प्लान

डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उकलाना के अंतिम विकास प्लान-2031 को लगभग 99 हजार आबादी के लिए प्रकाशित कर दिया है। उकलाना के आवासीय क्षेत्र के लिए 491 हैक्टेयर यानि 49.30 प्रतिशत, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 53 हैक्टेयर यानि 5.32 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82 हैक्टेयर यानि 8.25 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार क्षेत्र के लिए 140 हैक्टेयर यानि 14.05 प्रतिशत, जन सुविधाएं क्षेत्र के लिए 51 हैक्टेयर यानि 5.12 प्रतिशत, सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 88 हैक्टेयर यानि 8.83 प्रतिशत तथा खुले स्थान के लिए 91 हैक्टेयर यानि 9.13 प्रतिशत क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। नए विकास प्लान में कुल 996 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उकलाना शहर का क्षेत्र 235 हैक्टेयर है जो बढक़र 1231 हैक्टेयर शहरीकरण क्षेत्र हो जाएगा।

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