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उकलाना नपा चुनाव:अधूरे दस्तावेजों के कारण तीन आवेदन रद्द, दो महिला उम्मीदवार भी उतरीं मैदान में

उकलाना मंडी2 घंटे पहले
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प्रधान पद के उम्मीदवार राजेश बंसल के साथ खड़े कांग्रेस नेता।
  • प्रधान पद के उम्मीदवार राजेश बंसल को कांग्रेस ने दिया समर्थन, जेजेपी व बीजेपी ने महेंद्र सोनी काे उतारा

गुरुवार से चुनावी माहौल और भी रोचक हो गया क्योंकि कांग्रेस ने नपा प्रधान पद के दावेदार राजेश बंसल काे समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल और बजरंग दास गर्ग उकलाना पहुंचे और पत्रकारवार्ता में ये जानकारी दी। गौरतलब रहे कि जेजेपी और बीजेपी की ओर से महेंद्र सोनी को प्रधान पद के लिए अपना सांझा उम्मीदवार उतारा है।

वहीं विभिन्न वार्डों और प्रधान पद के लिए जिन उम्मीदवारों की ओर से अपने नामांकन पत्र जमा करवाए गए थे उनकी गुरुवार को जांच की गई। नगर पालिका सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि इस दौरान दस्तावेज पूरे न पाए न पाए जाने पर वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद की दावेदार सुमित्रा देवी, वार्ड नंबर 7 से अमित कुमार, वार्ड नंबर 13 से निशा के दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर उनके नॉमिनेशन फार्म रद्द कर दिए गए हैं।

प्रधान पद के लिए पुरुषों के मुकाबले महिला उम्मीदवार केवल नाममात्र

पिछली बार के चुनाव में चेयरमैन का पद एससी रिजर्व था मगर इस बार ओपन है। जिससे नपा उकलाना का चुनाव और भी रोचक होता जा रहा है। नगर पालिका के प्रधान पद के लिए 14 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा करवाए हैं जिनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या केवल दो है। हैरत की बात तो ये भी है कि नगर पालिका उकलाना में कुल 13684 मतदाता हैं जिनमें से 6296 महिला मतदाता हैं। अब देखना ये होगा कि नगर के मतदाता प्रधान पद के 12 पुरुष उम्मीदवारों की बजाय 2 महिला उम्मीदवारों को कितनी तवाज्जो देते हैं।

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