पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पेराई सत्र का शुभारंभ:किसानों के 1-1 गन्ने की होगी पेराई, मिल में भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त: डाॅ. बनवारी लाल

असंध5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डाॅ. बनवारी लाल ने हवन में पूर्ण आहूति देकर और क्रेन का बटन दबाकर विधिवत रूप से शनिवार को हैफेड चीनी मिल के 13वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मंत्री डाॅ. बनवारी लाल ने कहा कि किसानों के 1-1 गन्ने की पेराई होगी, किसी का गन्ना बकाया नहीं रहने दिया जाएगा।

उन्होंने मिल के अधिकारियों, कर्मचारियों को कहा कि मिल में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही मिल को रूकने दिया जाएगा। पेराई सत्र 2020-21 में चीनी की औसत 10.50 प्रतिशत की रिकवरी मिल द्वारा अवश्य प्राप्त की जाए। कार्यक्रम में हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि चीनी मिल असंध द्वारा किसानों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सुविधाओं के रुप में जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण पर गन्ना बीज, उर्वरक व कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि इस मिल की स्थापना से गन्ना क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और किसानों ने अपना रूझान कृषि विविधिकरण की ओर किया है। महाप्रबंधक हैफेड चीनी मिल असंध ने बताया कि हैफेड चीनी मिल में वर्ष 2008-09 में केवल 1.1 लाख क्विंटल गन्ना उपलब्ध था, जो किसान भाइयों के सहयोग से मिल ने पिछले वर्ष 35.68 लाख क्विटंल गन्ना पेराई करके 3.57 लाख क्विटंल चीनी बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पेराई सीजन के शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले मिल में गन्ने की ट्रॉली लेकर आने वाले किसानों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इनमें फफड़ाना गांव के दलबीर सिंह पुत्र दारा सिंह, कुड़लन के अजय पुत्र रमेश, मुवाना के हेमराज पुत्र बनी सिंह और गांव आदियाना के धर्मबीर पुत्र लहरी के नाम शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक स. बख्शीश सिंह विर्क, भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, सांसद संजय भाटिया के पुत्र चांद भाटिया, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्ण भुक्कल, मिल के महाप्रबंधक एवं एसडीएम साहिल गुप्ता, भाजपा कार्यकर्ता राजेश आर्य व हैफेड के एजीएम जाफर अली मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें