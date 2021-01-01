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जालसाजी:प्लाॅट के फर्जी कागजात दिखा 4.95 लाख ठगे

असंध2 घंटे पहले
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  • 13 साल बीतने के बाद भी न तो प्लॉट नाम करवाया और न ही रुपए वापस किए, मामला दर्ज

शहर के एक व्यक्ति ने बल्ला निवासी एक व्यक्ति को फर्जी कागजात दिखाकर प्लाॅट देने के नाम पर 4 लाख 95 हजार रुपए हड़प लिए और फुल एंड फाइनल पेमेंट का एग्रीमेंट लिखवा दिया। लेकिन करीब 13 साल बीतने के बाद भी न तो उसके नाम प्लाॅट करवाया और न ही उसके पैसे वापस दिए। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता सतबीर सिंह वासी गांव बल्ला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी प्रेमचंद वासी असंध हाल निवासी मकान नंबर 22, सेक्टर 28ए, चंडीगढ़ से उसने 11 मरले का एक प्लाॅट लिया था। उसने आरोपी से यह सौदा 4 लाख 95 हजार रुपए में किया था। आरोपी ने उससे सारे पैसे लेकर 26 जुलाई 2007 काे गवाह आजाद नंबरदार गांव जयसिंहपुरा और गवाह कंवरभान वासी बल्ला की मौजूदगी में फुल एंड फाइनल पेमेंट का एग्रीमेंट लिखवाया था। दोनों के बीच तय हुआ था कि जब भी संबंधित विभाग से परमिशन आएगी तो आरोपी शिकायतकर्ता के नाम रजिस्ट्री करवा देगा।

आरो‌पी द्वारा इस जमीन पर प्लाॅट काटे गए थे। आरोपी ने उसे सभी दस्तावेज दिखाए थे और कहा ‌था कि यह काॅलोनी जल्द ही सरकार द्वारा अप्रूव्ड कर दी जाएगी। उसके बाद वह प्रार्थी के हक में रजिस्ट्री करा देगा। जमीन के दस्तावेज में आरोपी प्रेमचंद मालिक था। इसी पर उसने आरोपी को 4 लाख 95 हजार रुपए दिए थे और फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट किया था।

शिकायतकर्ता ने कई बार रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी टाल मटोल करता रहा। आरोपी 6 माह पहले बोलने लगा कि उसके नाम कोई जमीन नहीं है। जब उसने पटवारी के माध्यम से पता किया तो पता लगा कि आरोपी के नाम कोई भी जमीन नहीं है। इस प्रकार आरोपी ने उससे 4 लाख 95 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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