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प्रदर्शन:दो दिन के आश्वासन के बाद बिजली बिल ठीक नहीं हुए तो ग्रामीणों ने ढाई घंटे रखा नेशनल हाईवे 709ए को जाम

असंध36 मिनट पहले
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बिजली बिल ज्यादा आने और शिकायत के बाद भी ठीक न किए जाने पर गांव जयसिंहपुर के लोगों ने नेशनल हाईवे 709ए पर गांव के अड्डे के पास जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी जगबीर सिंह के साथ पहुंचे एसडीओ डिविजन 2 सुनील कुमार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। फिर एसडीओ ने10 दिन में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 1 बजे ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा।

गांव निवासी छत्रपाल सिंधड़, सुनील सिंधड़, सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि जो बिल महीने में 700 रुपए आता था उनका 7 हजार और जिनका 1000 आता था उनका 10 हजार आया है। अजय कुमार का बिल 63 हजार रुपए आया है। इसो लेकर लोग बुधवार को एसडीओ सुनील कुमार से मिले थे, तब उन्होंने दो दिन में इसे ठीक करने का आश्वासन दिया था। लोगों ने उनको समस्या हल न होने पर जाम लगाने का अल्टीमेटम दिया था।

गांव ठरी से डायवर्ट किया दोनों रूटों का ट्रैफिक

जाम के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने करनाल से असंध आने वाले वाहनों को गांव ठरी अड्डे से और असंध से करनाल की जाने वालों वाहनों को फफड़ाना गांव की ओर से डायवर्ट किय गया था।

जिनके बिल ज्यादा आए हैं, उसे 10 दिन में ठीक कर दिया जाएगा : सुनील कुमार

जिनके बिल ज्यादा आए हैं, उसे 10 दिन में ठीक कर दिया जाएगा।150 यूनिट तक 2.50 रुपए, 151 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए और 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए के हिसाब से निगम बिल बनाएगा। -सुनील कुमार, एसडीओ, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, डिविजन 2 असंध।

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