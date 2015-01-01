पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

असंध:बार एसो. में प्रधान, सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने ली शपथ

असंध37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय सिविल कोर्ट स्थित बार एसोसिएशन द्वारा नवनियुक्त प्रधान, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए शप‌थ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बार के सभी वकीलों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नव चयनित प्रधान चंद्रपाल राणा, उपप्रधान अनिल पांचाल, सचिव गुरपाल सिंह भट्टी, सहसचिव वीरेंद्र सिंह को शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल के मैंबर राजकुमार चौहान और ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हुए।

सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जा चुकी थी। इसी दौरान नव नियुक्त सचिव गुरपाल सिंह भट्टी ने मंच पर आकर कहा कि वोटिंग से एक दिन पहले बार ‌कौंसिल के सदस्य राजकुमार चौहान पर असंध के आठ वकीलों के वोट कटवाने का आरोप जड़ दिया। इसी के विरोध में सचिव भट्टी ने मंच का बहिष्कार कर दिया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उनके साथ कई वकील भी उठकर चल दिए। इसके बाद बार कौ‌ंसिल सदस्य राजकुमार ने अपनी बात रखी।

गौर हो कि बार एसोसिएशन असंध के चुनाव से एक दिन पहले 8 वकीलों के वोट कट जाते हैं। इसकी सूचना असंध के वकीलों को रात को आठ बजे लगी। सूचना पर वह करनाल और चंडीगढ़ पहुंचे और उन वोटों को जुड़वाया था। वोट काटे जाने के विरोध में नवनियुक्त सचिव गुरपाल सिंह भट्टी ने मंच से राजकुमार चौहान का विरोध कर दिया। इस दौरान आरओ नरेंद्र शर्मा, एआरओ गुरप्रीत बाजवा सहित अन्य वकील मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें