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बैठक:छह फरवरी को चक्का जाम में शामिल होंगे सभी गांवों के किसान : झींडा

असंध2 घंटे पहले
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गुरुद्वारा डेहरा साहिब में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सरकार के विरोध में चल रहे आंदोलन के आदेशानुसार 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर रणनीति बनाई गई। किसानों ने सरकार के खिलाफ नरेबाजी कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान जोगिंद्र सिंह झींडा ने की।

झींडा ने कहा कि कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत में भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर जता दिया कि अब किसान चुप नहीं बैठेगा। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाकर दम लेगा। उन्होंने कहा 6 फरवरी को क्षेत्र में 3 घंटे चक्का जाम को लेकर सभी गांवों के किसानों की ड्यूटियां लगाए जाएंगी। सभी छोटी बड़ी सड़कों को जाम किया जाएगा। इस मौके पर गुरूद्वारा डेहरा स‌ाहिब के प्रधान महेंद्र सिंह, गुरनाम सिंह दनोली, सिराजुद्दीन दुपेड़ी, जोग सिंह, फतह सिंह, अमरजीत सिंह, रिषीपाल आर्य, टहल सिंह, मुखविंदर सिंह, निशान सिंह, ध्यान सिंह उपस्थित रहे।

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