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विरोध प्रदर्शन:‘कृषि के तीनों कानून रद्द किए जाने पर ही किसानों को मिलेगा न्याय’

असंध2 घंटे पहले
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विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर लोहे की कील और कंटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग कर रही है, अगर ऐसी बैरिकेडिंग सरकार पाक और चीन के बॉर्डर पर करती तो चीन हमारी जमीन पर कदम न रख पाता। गोगी नई अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रेसवार्ता के दौरान बोल रहे थे।‌

उन्होंने कहा कि किसानों की तीन कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग सही और न्यायोचित है। मोदी सरकार को तीनों कानूनों को रद्द कर देने चाहिए। गोगी ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का शुरू से समर्थन है। इस दौरान सुरजीत राणा, अंकुर मित्तल, जितेंद्र चोपड़ा, रुपिंद्र नरुला मौजूद रहे।

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