पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध प्रदर्शन:3 कृषि कानूनों व 2020 बिजली संशोधन बिल वापस ले सरकार; महेंद्र पाल

असंध2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सालवन रोड स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रिसिटी इंप्लायज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। इसकी अध्यक्षता यूनिट प्रधान महेंद्र पाल ने की। जबकि मंच संचालन यूनिट सचिव नरेंद्र पहल ने किया।

यूनिट प्रधान महेंद्र पाल व चेयरमैन कपिल शर्मा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों व 2020 बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए। इसी के साथ बिजली कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। यूनिट प्रधान महेंद्र पाल ने कहा कि सरकार किसानों व कर्मचारियों की मांगों का जल्द समाधान करे, अन्यथा आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन करने को मजबूर होगा।

संघ के ब्लॉक प्रधान कर्मबीर शर्मा व सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन कानून लागू किया जाए। इस अवसर पर सतपाल, सुखदर्शन, कृष्ण ललैन, सत्यपाल जेई, अजमेर जागलान, उदय, संजय वर्मा, सेवा सिंह, कृष्ण पाई, राकेश राहडा, जगमाल सिंह, सुखदेव अत्री, चेतन शर्मा, मुकेश कुमार, कर्ण सिंह, अशोक, रामपाल मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser