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जानलेवा हमला:निशानदेही करवाने पहुंची टीम पर दो युवकों ने चला दी गोली

असंध5 मिनट पहले
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  • बाहरी में प्रशासन ने पंचायती जमीन से हटवाया था अवैध कब्जा

गांव बाहरी में पंचायती जमीन पर पिछले माह छुड़वाए अवैध कब्जे के बाद निशानदेही करने गई टीम पर दो युवकों ने गोली चला दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लग पाई। इसके बाद टीम वापस लौट गई। सरपंच की शिकायत पर असंध पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

सरपंच पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 5 नवंबर को ग्राम पंचायत बाहरी द्वारा प्रस्ताव पास करके खंड कार्यालय असंध में देकर 7 नवंबर को गांव की शामलात भूमि की निशानदेही और तारबंदी करनी निश्चित की थी। प्रस्ताव पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंचनलता द्वारा गांव बाहरी में पुलिस बल और महिला पुलिस की सहायता से यह कार्य करने की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।

बीडीपीओ के आदेशानुसार शनिवार को खंड कार्यालय से पटवारी वीरेंद्र सिंह, ग्राम सचिव जगबीर सिंह और एएसआई राजबीर सिंह पुलिस बल सहित गांव में पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर गांव के कुछ लोगों ने तारबंदी और निशानदेही की कार्रवाई नहीं करने दी। सरपंच पवन कुमार ने आरोप लगाया कि जब वह अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचा तो गांव के ही जितेंद्र और विकास उसकी तरफ आए और उसके ऊपर गोली चला दी। उसने गाड़ी के ‌पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और फायर करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

13 अक्टूबर को हटवाया ‌था अवैध कब्जा
गांव बाहरी में 13 अक्टूबर को पंचायती जमीन के लगभग 16 एकड़ जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव के निर्देशानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार नवजीत कौर व थाना प्रभारी जगबीर सिंह व सरपंच पवन राणा की देखरेख में मुक्त करवाया गया था। शनिवार को जमीन की निशानदेही करवाकर तारबंदी करवाने ‌के लिए प्रशासन की टीम गई थी। जहां दो युवकों ने गोली चला दी।

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