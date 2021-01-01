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समस्या:जोहड़ ओवरफ्लो होने से गली में भरा पानी, पैदल निकलना दूभर, ग्रामीण परेशान

असंध7 घंटे पहले
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असंध. जयसिंहपुर में ओवरफ्लो हुआ तालाब, पानी से गुजरते ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
असंध. जयसिंहपुर में ओवरफ्लो हुआ तालाब, पानी से गुजरते ग्रामीण।
  • हाईवे के दोनों साइड़ बनाई ड्रेन में नहीं की गांव के पानी की निकासी

भास्कर न्यूज | असंध असंध करनाल मार्ग स्थित गांव जयसिंहपुर में जोहड़ ओवरफ्लो होने और मुख्य मार्ग पर ड्रेन में निकासी न होने के कारण अब गलियों में पानी भर गया है। गांव के बीचोंबीच स्थित तालाब की प्रशासन द्वारा सफाई करवाई गई थी। लेकिन अब तक नेशनल हाईवे के दोनों साइड़ बनाई हुए ड्रेन में गांव के पानी की निकासी नहीं की गई है। जिस कारण गांव का गंदा पानी जोहड़ में जाता है। इस गंदे पानी के कारण जोहड़ ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो की स्थिति भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यह पानी अब गलियों में आने लगा है। गलियां पानी से इतनी भर गई हैं कि यहां से पैदल निकलना भी दूभर हो चुका है। हर रोज गलियों में बढ़ते पानी के कारण ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। नेशनल हाईवे 709ए से गांव में प्रवेश करने वाली गली और गांव के बीचों बीच स्कूल की तरफ जाने वाली दो गलियों में पानी ज्यादा भरा हुआ है। स्थानीय निवासी कमला देवी, दिलबाग सिंह, नरेश सिंह, कृष्ण, अनिल पेंटर, नफे पाल, कर्मबीर पाल, संजू, सत्यवान आदि ने बताया कि हर रोज पानी के स्तर में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यहां से पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। फिर भी लोग यहां से गुजरते हैं। कई बार तो बच्चों और महिलाओं का पैर फिसलने से चोट भी लग चुकी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

नेशनल हाईवे पर बनी ड्रेन में पानी निकासी से होगा समाधान

ग्रामीण दिलभाग सिंह, विक्रम सिंधड़, नरेश सिंह और अनिल कुमार सहित अन्य ने बताया कि सड़क निर्माण के बाद भी यहां बनाई गई ड्रेन को चालू नहीं किया गया है। अगर गांव के पानी की निकासी ड्रेन में हो जाए और ड्रेन चालू हो जाए तो गलियों में भरे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जब तक यह ड्रेन में निकासी नहीं होगी, तब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

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