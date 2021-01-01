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हड़ताल:बसताड़ा टोल प्लाजा पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी, किसानों ने की नारेबाजी

घरौंडा2 घंटे पहले
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  • संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बसताड़ा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे-44 को जाम करने का ऐलान किया

तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसान बसताड़ा टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। दोबारा शुरू हुई किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल को पांचवां दिन हो चुका है। आंदोलन को लेकर किसान भी आगामी रूपरेखा तैयार कर रहे है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बसताड़ा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे-44 को जाम करने का ऐलान किया। जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता भी किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं।

बुधवार को बसताड़ा टोल प्लाजा पर क्रमिक भूख हड़ताल के पांचवें दिन गुरु श्री रविदास सभा करनाल हड़ताल पर बैठी। जिसमें रोहित जोशी, भारतभूषण, विष्णुदास, महेंद्र सागर, दलीप, संजीत तथा बरसत गांव से समाजसेवी साहब सिंह पहलवान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया। क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार किसानों की मांग जायज है, लेकिन सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। किसान नेताओं का कहना है कि छह फरवरी को हाईवे को जाम करने की रणनीति तैयार की जा रही है। जिसमें हजारों की संख्या में किसान टोल पर एकत्रित होंगे।

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