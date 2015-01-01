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गगसीना गोलीकांड:गोली मारने के साथ लाठी-डंडों से भी किए थे मृतकों पर वार

घरौंडा23 मिनट पहले
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  • जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

गगसीना के ट्रिपल मर्डर मामले में गांव में तनाव की स्थिति बरकरार है। बंदूक, पिस्टल, राइफल के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। इन हथियारों के पुलिस काे खोल बरामद हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि मरने वालों को गोली लगने के अलावा लाठी, डंडों से भी चोट लगी हुई है। जो लोग घायल हैं, उनको गोली और छर्रे लगने के साथ लाठी डंडे मारने से भी वाे फ्रैक्चर हुए हैं।

एसपी गंगाराम पुनिया ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमों का गठन कर दिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी परिवार सहित फरार हैं। आरोपियों के घर में बंधे पशुओं की देखभाल नौकरों द्वारा की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस तैनात की हुई है।

खूनी संघर्ष में तीन मौत, सात घायल हो गए थे

पौने तीन एकड़ जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में बलराज, प्रवीन व दिलबाग की मौत हो गई थी, जबकि सात लोग घायल हो गए। इनका इलाज करनाल, चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा है।

आरोपियों की रिश्तेदारी में पुलिस की रेड

पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी का गठन किया है। टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए उनकी रिश्तेदारी में छापेमारी कर रही हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने कहा कि गगसीना गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग में पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही है।

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