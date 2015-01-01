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मिलेगी सुिवधा:अंतिम चरणों में पहुंच चुका है किसान भवन का निर्माण कार्य, 90 लाख की लागत से बनाया जा रहा है किसान भवन

घरौंडा2 घंटे पहले
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  • दो माह बाद घरौंडा मार्केट कमेटी को सौंपेगा किसान भवन, किसानों के बैठने व रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी

प्रदेश सरकार मंडी स्तर पर किसान भवनों का निर्माण करवा रही है। किसान भवनों में किसानों के बैठने व रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी, ताकि सीजन के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नई अनाज मंडी में लाखों रुपए की लागत से किसान भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन की रंगाई व पुताई का काम पूरा हो चुका है, अब खिड़की व दरवाजों का काम पेंडिंग है। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दो माह के अंदर किसान भवन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जिसके बाद भवन को मार्केट कमेटी कार्यालय के सुपुर्द कर दिया जाएगा। गेहूं के सीजन में किसानों को किसान भवन की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

धान व गेहूं के सीजन के दौरान मंडियों में भारी संख्या में किसान फसल लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा घरौंडा नई अनाज मंडी में प्याज की फसल भी पहुंचती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान यहां अपनी प्याज की फसल लेकर पहुंचते हैं। सीजन के दौरान अक्सर किसानों को रात के समय ठहरने की दिक्कत आती है। जिसको देखते हुए बीते कई वर्षों से मंडी में किसान भवन बनाए जाने की मांग उठती आ रही थी। सरकार ने मंडी स्तर पर किसान भवनों का निर्माण शुरू करवाया।

विधायक हरविंद्र कल्याण के प्रयासों से घरौंडा मंडी में भी किसान भवन की नींव रखी गई। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, किसान भवन बनकर तैयार है, अब इसके खिड़की व दरवाजों का काम रह गया है। इसके बाद यहां फर्नीचर की व्यवस्था होगी और किसान दिन व रात के समय ठहर सकेंगे। भवन में चार सामान्य कमरे व दो वीआईपी सूट है। किसानों की सुविधाओं के अनुसार ही कमरे तैयार किए गए है। साथ ही एक किचन भी यहां पर बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हाल बनाया गया है और प्रथम मंजिल पर कमरे तैयार किए गए हैं।

किसान भवन 90 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। खिड़की दरवाजों का काम रह गया है, जो आने वाले कुछ ही माह में पूरा हो जाएगा। किसान भवन की खाली जगह का भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। एक खुशनुमा वातावरण किसानों को यहां पर मिलेगा। आने वाले दो माह तक यह बिल्डिंग मार्केट कमेटी घरौंडा को सौंप दी जाएगी। -संजीव कुमार, एसडीओ मार्केटिंग, बोर्ड करनाल

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