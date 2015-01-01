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सीएम फ्लाइंग का छापा:शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से खाेल रखे थे दाे ठेके, अवैध शराब पकड़ी

घरौंडा35 मिनट पहले
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घरौंडा. गांव की परमिशन पर शहरी क्षेत्र में खोले गए दो शराब ठेकों पर छापा मारने पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम।

सीएम फ्लाईंग के छापे में शराब ठेकेदारों की धांधली उजागर हुई है। ठेकेदार ने शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से शराब के दो ठेके खोल रखे थे, जबकि विभाग से गांव में सबएंड खोलने की परमिशन ली गई थी। सीएम दस्ते की कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने दोनों शराब के ठेके को सील कर दिया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गुरुवार दोपहर करीब एक बजे सीएम के उड़न दस्ते ने शहर में दो स्थानों पर छापेमारी की। एक टीम डिंगर माजरा रोड पर खोले शराब ठेके पर पहुंची तो दूसरी टीम ने वार्ड संख्या एक में शराब बेच रहे ठेके पर छापा मारा। इसमें खुलासा हुआ कि शराब ठेकेदारों ने मनमर्जी से ठेकों की लोकेशन बदल रखी है।

ठेकेदारों ने आबकारी विभाग में उपली गांव में सबएंड खोलने की फीस भरी थी, लेकिन शराब का ठेका नगरपालिका सीमा के वार्ड संख्या एक में खोल रखा था। इसी तरह डिंगर माजरा रोड पर खोले गए ठेके की लोकेशन में भी धांधली की गई। इस ठेके को डिंगर माजरा गांव में खोलने के लिए फीस दी गई थी, जबकि जिस जगह पर ठेका खोला गया, वह नगरपालिका सीमा के तहत आती है। शराब ठेकों पर हुई छापेमारी से ठेकेदारों में हडकंप मच गया। शहर में गलत तरीके से चलाए जा रहे दोनों ठेकों को आबकारी विभाग की टीम ने सील कर दिया।

पटवारी की वेरिफिकेशन में शहर की मिली लोकेशन

ठेकों पर हुई रेड के बाद मौके पर पहुंचे ठेकेदारों ने लोकेशन गलत होने के दावे पर एतराज जताया। इसके बाद उड़नदस्ते को इलाका पटवारी बुलाना पड़ा। पटवारी ने सीजरा निरीक्षण के उपरांत स्पष्ट कर दिया कि दोनों ठेके शहरी क्षेत्र में खोले गए है। उड़नदस्ते के साथ पहुंची आबकारी व पुलिस की टीम ने दोनों ठेकों में रखी गई शराब की काउंटिंग की ठेकों को सील कर दिया। ये दोनों ठेके बीते कई महीनों से शहरी क्षेत्र में शराब बेच रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी।

ठेकेदार ने शराब के ठेके गलत लोकेशन पर खोले हुए थे। इन ठेकों के लिए गांव की फीस भरी गई थी, जबकि ठेके शहरी क्षेत्र में मिले। ठेकों को सील कर दिया है। विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर आबकारी विभाग।

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