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रेल लाइन पर जिंदगियों से खिलवाड़:घरौंडा में रेलवे लाइन से लोहे की सैकड़ों सुरक्षा चाबियां चुराईं, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

घरौंडा6 मिनट पहले
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दिल्ली-अम्बाला रेलवे लाइन से निकाली गई सुरक्षा चाबियां, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।
  • मालगाड़ी के गार्ड ने चोरों को चाबियां निकालते देखा तो हुआ खुलासा

दिल्ली-अम्बाला रेलमार्ग पर घरौंडा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर चोर गिरोह ने रेल लाइन से सैकड़ों लोहे की सुरक्षा चाबियां निकाल ली। गनीमत रही कि ट्रैक से गुजर रही एक मालगाड़ी के गार्ड ने चोरों को चाबियां निकालते देख लिया और स्टेशन अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे कर्मचारियों ने 3 चोरों को माैके से दबोच लिया, जबकि 2 चोर फरार हो गए। रेलवे पुलिस ने तीनों चोरों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

रेल कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें आता देख चोरों ने भागने का प्रयास किया। चोरों ने रेल लाइन से सैकड़ों चाबियां निकाल रखी थी। रेल विभाग ने तुरंत रेल लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। रेलवे पुलिस चोरों काे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर लेकर चली गई।

आरपीएफ को शिकायत

करनाल रेलवे एडीएन अभिषेक कुमार ने कहा कि घरौंडा के पास रेल ट्रैक से चाबियां चोरी की गई थीं। इस बारे में आरपीएफ को शिकायत दी गई। ट्रैक से जो चाबियां निकाली गई थीं, उन्हें लगवा दिया गया है।

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