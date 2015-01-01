पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जांच के आदेश:दहेज प्रताड़ना से पीड़ित विवाहिता ने रोकी एसपी की गाड़ी, न्याय की लगाई गुहार

घरौंडा39 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

दहेज प्रताड़ना की शिकार कैमला निवासी पीड़िता ने थाने का निरीक्षण कर बाहर निकले एसपी गंगाराम पुनिया की गाड़ी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई और रोते हुए अपना दर्द बयां किया। उसका कहना है कि वह कई बार थाने के चक्कर काट चुकी है। थाने के बाहर महिला द्वारा एसपी की गाड़ी रोके जाने से थाने में हड़कंप मच गया। महिला की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने तुरंत एसएचओ को तलब किया और मामले की निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए। एसपी ने पीड़िता को आश्वस्त किया कि उसको न्याय दिलाया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शनिवार को एसपी गंगाराम पुनिया घरौंडा थाने के निरीक्षण को पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद जैसे ही एसपी की गाड़ी थाने के बाहर निकली तो कैमला गांव की उनकी गाड़ी के पास पहुंच गई। यह देख एसपी गंगाराम पुनिया ने अपनी गाड़ी रुकवाई और महिला की शिकायत सुनी। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि उसकी शादी 2018 में कुराना (पानीपत) निवासी अजय के साथ हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित और मारपीट करने लगे। इस दौरान उसे एक बच्चा भी हुआ लेकिन उसकी प्रताड़ना जारी रही। महिला का कहना है कि उसने एसपी को शिकायत दी थी। एसपी ने घरौंडा थाने में शिकायत भेज दी थी। आरोप है कि महिला पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

ये कहते हैं एसएचओ
पुलिस के मुताबिक प्रीति की शिकायत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवाहिता ससुराल जाना चाहती है लेकिन वह लोग उसको ले जाना नहीं चाहते। थाना प्रभारी कंवर सिंह के मुताबिक करीब दो सप्ताह पहले ससुराल पक्ष के लोगों को घरौंडा थाने में बुलाया गया था। ससुराल पक्ष ने प्रीति को ले जाने की हामी भरी थी, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष फिर मुकर गया। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें