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बासमती चावल का निर्यात कम:विदेशों में बासमती चावल की बिक्री घटी, हरियाणा पर असर

घरौंडा38 मिनट पहले
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अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारतीय बासमती चावल की बिक्री घटने का सबसे अधिक असर हरियाणा पर होगा। देश से निर्यात होने वाले बासमती चावल में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। एक्सपोर्ट में आई कमी से सबसे अधिक प्रदेश के बासमती उत्पादक किसान प्रभावित होंगे और धान व चावल की कीमतों में गिरावट आने की आशंका है।

ईरान को होने वाले चावल निर्यात पर संकट के बादल गहराने के बाद चावल निर्यातकों को चावल बेचने के लिए कोई नई मार्केट नहीं मिल रही। बासमती चावल की सबसे बड़ी मार्केट भारतीय चावल निर्यातकों के हाथों से खिसकने के कगार पर है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत के चावल निर्यात में चालीस फीसदी की कमी आई है। ईरान चावल निर्यात कमेटी के चेयरमैन सतीश गोयल ने बताया कि देश से निर्यात होने वाले 45 लाख टन चावल में से अकेले ईरान को लगभग 15 लाख टन चावल भेजा जाता था।

बदले हालातों में ईरान को सितंबर तक सिर्फ 3 लाख 63 हजार टन का निर्यात हुआ है। ईरान से तेल आयात बंद होने के बाद भारतीय निर्यातकों को चावल की पेमेंट लेने का कोई मेकेनिज्म नहीं मिल रहा। इसी वजह से चालू खरीफ सीजन में निर्यातकों ने ईरान के साथ नए सौदे नहीं किए हैं। ईरान के निर्यात पर लगे ब्रेक के बाद निर्यातकों को लगभग 11 लाख टन चावल बेचने के लिए अन्य कोई बाजार दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि कोविड 19 की महामारी के दौर में ईरान को छोड़कर कई देशों में भारत के चावल एक्सपोर्ट में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है।

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