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वारदात:मोबाइल टावर से चोरों ने 24 बैट्री चोरी की, मामला दर्ज

घरौंडा7 घंटे पहले
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नसीब बिहार कॉलोनी में लगे मोबाइल टावर से चोरों ने 24 बैट्रियां चोरी कर ली। टावर कंपनी के कर्मचारी ने इस की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। इंडर कंपनी में कार्यरत टेक्नीशियन करनाल निवासी अमित ने पुलिस में दी शिकायत में बताया है कि वह मैगलेन कंपनी में बतौर टेक्नीशियन कार्यरत है।

घरौंडा की नसीब बिहार काॅलोनी में इंडस कंपनी का मोबाइल टावर लगाया हुआ है। शनिवार की देर रात चोरों ने इस टावर पर लगी 24 बैटरियां चोरी कर ली है। रविवार की सुबह जब कंपनी को इसकी सूचना मिली तो मौके पर आकर पाया कि मोबाइल टावर से बैट्रियां व कुछ सामान गायब है।

थाना प्रभारी माेहन लाल ने बताया कि नसीब बिहार में लगे मोबाइल टावर से दो दर्जन टावर बैट्रियां चोरी होने की शिकायत मिली है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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