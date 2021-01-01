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पानी की गुणवत्ता:वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन ने चार गांवों से लिए पानी के सैंपल, 11 पैरामीटर पर की जा रही है जांच

घरौंडा2 घंटे पहले
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लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी पीने योग्य है या नहीं, पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेट्री वैन घरौंडा पहुंची है। मोबाइल वैन ने घरौंडा क्षेत्र के चार गांवों से पानी के सैंपल एकत्रित किए है। हाईटेक उपकरणों से लैस मोबाइल लैब वैन पानी की 11 पैमानों पर जांच करेगी। दो दिनों तक मोबाइल वैन विभिन्न गांवों की रेंडम सैंपलिंग करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी।

जन स्वास्थ्य विभाग की मल्टी पैरामीटर सिस्टम से लैस मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेट्री वैन ने बुधवार को बीजना, समालखा, उपली व रसीन गांवों से सैंपल लिए है। लैब एक्सपर्ट के मुताबिक, मल्टी-पैरामीटर सिस्टम से लैस इस मोबाइल वैन में पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और उपकरण लगाए गए हैं, जो 11 पैरामीटर पर जांच करती है। लैब केमिस्ट चंद्रप्रकाश ने बताया कि पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिस्सोवल्ड सॉलिड (टीडीएस), फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और क्षारीयता जैसे घटकों से प्रभावित होती है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस- इनेबल्ड है। लैब पानी के नमूनों की पीएच, क्षारीयता, टीडीएस, कठोरता, अवशिष्ट क्लोरीन, जस्ता, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टर्बिडिटी और सूक्ष्म जैविक परीक्षण जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मापदंडों को मापने में सक्षम है। यह मौके पर ही पानी की गुणवत्ता की समस्या को जल्दी से पहचानने में मदद करती है।

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