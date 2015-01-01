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हादसा:ट्राॅले की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भाई हुआ घायल

इंद्री42 मिनट पहले
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शुक्रवार सुबह इंद्री सब्जी मंडी के सामने एक बजरी से भरे ट्राॅले ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक ट्राॅले की चपेट में आ गए। इस कारण एक युवक सुनीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

गांव जनेसरो के रहने वाले सुनीत और उसका भाई गौरव हर्बल पार्क इंद्री के सामने फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। शुक्रवार को दोनों भाई सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर मंडी के सामने फुटपाथ पर करनाल की ओर खड़े थे। तभी यमुनानगर की तरफ से आ रहे एक ट्राले ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसा इतना दर्दनाक था कि 33 वर्षीय सुनीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्राला चालक मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गया। गौरव को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस मामले में जांच अधिकारी शमशेर सिंह का कहना है कि ट्राला चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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