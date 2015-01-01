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एक्सिडेंट:अज्ञात वाहनों से हुए तीन हादसों में 3 की मौत, असंध रोड व मेरठ रोड पर हुई दुर्घटना, चालक पर मामला दर्ज

करनाल33 मिनट पहले
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जिले में दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल काॅलेज में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों केसों में अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज कर लिया है। असंध रोड पर गांव जुंडला वासी नरेश (35) बाइक पर करनाल की तरफ आ रहा था। अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

वह एक निजी कंपनी में काम करता था। दूसरा हादसा 5 नवंबर को मेरठ रोड चौक के पास हुआ। पंजाब के रोपड स्थित डुबरी गांव का प्रवीन ट्रक में सहायक था, जाे दिल्ली की तरफ जा रहा था। मेरठ रोड चौक पर वह गाड़ी रोककर टायर चेक करने लगा। इस दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी। इससे प्रवीन गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान बुधवार रात को प्रवीन की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

करियाना का सामान लेकर जा रहे दुकानदार की मौत

गांव बधनारा के पास गुरुवार दोपहर एक बाइक सवार युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार जसमेर 36 वासी सिरसल की मौके पर ही मौत हो गई है। इससे पूरे गांव में मातम छा गया। पुलिस के अनुसार मृतक जसमेर गांव में ही करियाना की दुकान चलाता था।

जो त्याेहारी सीजन के दौरान निसिंग से दुकान का सामान लेने के लिए बाइक पर गया था। निसिंग से आते समय बधनारा से सिरसल जाने वाले मोड़ पर मुड़ते समय एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे जसमेर की मौके पर ही मौत हो गई। जसमेर का 13 वर्षीय लड़का है।

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