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एजुकेशन:राजकीय स्कूलों में 30% और सीबीएसई स्कूलों में 50% पहुंचे विद्यार्थी

करनाल2 घंटे पहले
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  • तीसरे दिन भी छठी से आठवीं तक कम पहुंचे विद्यार्थी, ज्यादातर के पास सामान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं, स्कूलों में मास्क लगाना जरूरी

कोरोना महामारी के कारण छठी से आठवीं कक्षा के लिए पिछले 10 माह से बंद पड़े स्कूलों में तीसरे दिन 30 प्रतिशत विद्यार्थी राजकीय स्कूल में पहुंचे हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों के पास सामान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र न होने से वह अभी स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। विद्यार्थी शहर में अस्पताल व ब्लॉक में सीएचसी व पीएचसी में डॉक्टर से सामान्य जांच प्रमाण पत्र बनवाने में लगे हुए हैं। वहीं, सीबीएसई स्कूल में 50 प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे हैं। सामान्य जांच पत्र के साथ-साथ विद्यार्थियों से अभिभावक का सहमति पत्र भी लिया जा रहा है।

विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रतिदिन मास्क, सेनिटाइज व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही है। स्कूल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के नियम का ध्यान रखा जा रहा है, अभिभावकों को मैसेज व कॉल कर स्कूल में बच्चों काे आने के लिए बोला जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय स्कूलों में बढ़ रही संख्या, शहर में नहीं आ रहे विद्यार्थी
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय मिडल स्कूल जोहड़ माजरा के हेड मास्टर डॉ. सुरेंद्र दत्त ने बताया कि कक्षा छठी में कुल 47 में से 36 व सातवीं कुल 38 में से 34 व आठवीं कुल 36 में से 29 विद्यार्थी आए। जबकि शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड स्कूल में कक्षा छठी में कुल 85 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी ही पहुंचे। कक्षा सातवीं में 105 स्कूलों में से 32 विद्यार्थी पहुंचे। जबकि आठवीं कक्षा में कुल 125 विद्यार्थियों में से 35 विद्यार्थी ही पहुंचे।
सामान्य चिकित्सा टेस्ट जरुरी

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने बताया कि कोरोना टेस्ट करवाना विद्यार्थियों के लिए जरुरी नहीं है। विद्यार्थी किसी भी डॉक्टर से अस्पताल व सीएचसी व पीएचसी से सामान्य जांच पत्र लेकर आएंगे। जिसमें डॉक्टर विद्यार्थी की स्वस्थ रिपोर्ट देगा।

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