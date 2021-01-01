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वकीलपुरा और इब्राहिम मंडी में की कार्रवाई:बिना अनुमति के अनधिकृत निर्माण करने पर 4 दुकानों को किया सील

करनाल2 घंटे पहले
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नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शोरूम और तीन दुकानों को सील कर दिया गया। शोरूम व दुकान संचालकों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के सामने उनका विरोध नहीं चल पाया। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर इस कार्रवाई के तहत शहर के वकीलपुरा में 3 दुकानें और इब्राहिम मंडी में एक फर्नीचर शोरूम को सील कर दिया गया।

निगम आयुक्त ने बताया कि निगम एरिया में नागरिकों के लिए उपयुक्त अनुमति लेकर कॉमर्शियल दुकानें बनाने बारे प्रचार किया जाता है। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति नगर निगम से अनुमति न लेकर अनधिकृत निर्माण करता है, तो वह हरियाणा नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 263 का उल्लंघन है, जिसमें सीलिंग की कार्रवाई बनती है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई नगर निगम की ओर से अमल में लाई गई। अब एक दिन में 4 ऐसी दुकानों को सील किया गया है।

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