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  • 42 Students Of Corona, Including A Student Of Takhana Government School, Were Found, 39 Were Discharged From The Hospital.

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कोरोना संकट:तखाना सरकारी स्कूल के छात्र सहित कोरोना के 42 केस मिले, 39 को मिली अस्पताल से छुट्टी

करनाल41 मिनट पहले
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करनाल जिले में कोरोना के केस आए दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। लोगों को अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरुरत है। 42 नए केस पॉजिटिव आए। इनमें 5 केस एंटीजन टेस्ट और 37 केस आरटीपीसीआर से पाए गए हैं। शुक्रवार को 39 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। स्कूलों की भी रेंडमली जांच चल रही है। तखाना के सरकारी स्कूल का एक छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिला है।

यहां मिले कोरोना पॉजिटिव

अवतार कॉलोनी में दो बिजनेसमैन, पुलिस लाइन में एक कर्मचारी, झंझाड़ी में राजकीय कॉलेज का प्रोफेसर, चौधरी कॉलोनी में तीन महिलाएं, सेक्टर-13 में 38 साल का बिजनेसमैन, सेक्टर-6 में एक परिवार के चार सदस्य, रायपुर रोडान में 80 साल की महिला, तखाना स्कूल में एक छात्र, जेल में एक बंदी और मटक माजरी में 80 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिला है।

लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं : शिक्षा मंत्री

पंचायत भवन में चल रही नगर निगम के डिप्टी मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया के बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया है, अभी प्रदेश में लॉकडाउन करने की कोई स्थिति नहीं है। कॉलेजों को बंद करने के फिलहाल कोई आदेश नहीं हैं। कोचिंग सेंटर भी फिलहाल चलेंगे।

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