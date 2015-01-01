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कोरोना की बढ़ी रफ्तार:गुरुवार को 74 केस पॉजिटिव मिले, 32 ठीक हुए, एक्टिव मरीजों की संख्या 359

करनाल39 मिनट पहले
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कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का आईसीयू वार्ड।

जिले में गुरुवार को 74 केस पॉजिटिव मिले। इनमें 9 केस एंटीजन टेस्ट और 65 केस आरटीपीसीआर से पाए गए हैं। 36 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 103610 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जबकि इनमें से 93387 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, 8773 मामले पॉजिटिव हैं, जिनमें से 122 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, 359 एक्टिव हैं।

बरसत में आठ मजदूर और सिविल अस्पताल के कर्मचारी मिले पॉजिटिव

सेक्टर-6 में 40 साल का व्यक्ति, सेक्टर-9 में 53 साल की महिला, ज्योति नगर में 56 साल का व्यक्ति, सेक्टर-14 में 25 साल का बिजनेसमैन, सेक्टर-9 में 51 साल की महिला, बरसत गांव में आठ मजदूर, दहा जगीर में बिजली बोर्ड कर्मचारी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी, सिविल अस्पताल के तीन कर्मचारी, तरावड़ी में 55 साल का पुरुष, निसिंग राइस मिल में चार कर्मचारी, सेक्टर-7 में बिजनेसमैन, धर्मबीर कॉलोनी में 61 साल का व्यक्ति, असंध में 26 साल का युवक, अर्बन एस्टेट में 78 साल की महिला कोरोना संक्रमित मिली।

आज आएगी 1070 सैंपल की रिपाेर्ट

सिविल अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि नवंबर में गुरुवार को सबसे ज्यादा कोरोना के 74 पॉजिटिव केस आए। पिछले तीन दिनों में 4361 सैंपल लिए गए हैं। इसलिए केस भी ज्यादा आ रहे हैं। 10 नवंबर को 1740, 11 नवंबर को 1310 और 12 को 1351 सैंपल लिए। सैंपल की संख्या बढ़ने से केस बढ़ रहे हैं। शुक्रवार काे 1070 की रिपाेर्ट आएगी।

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