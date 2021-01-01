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किडनैप:गन पॉइंट पर युवक का अपहरण करने का आरोप, छह पर केस दर्ज

करनाल7 घंटे पहले
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जिम खाना क्लब के नजदीक से एक युवक का गन पॉइंट पर अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। सेक्टर-32-33 थाना पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। सेक्टर-8 पार्ट-2 वासी सोमनाथ ने शिकायत दी कि हम परिवार सहित शाम के समय जिम खाना क्लब में गए थे। क्लब में भीड़ होने के कारण मैंने अपने बेटे को गाड़ी बाहर खड़ी करने के लिए बोल दिया । लेकिन 5 मिनट तक वह अंदर नहीं आया।

मैंने 5 मिनट बाद फोन किया तो ऊपर से आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो । मैंने सोचा कि गाड़ी शायद किसी की गाड़ी के साथ लग गई है। मैं माफी मांग लूंगा । लेकिन बाहर आया तो बेटा वहां पर नहीं था। गाड़ी हमारी बाहर पार्क में खड़ी थी। कुछ देर बाद में मेरा लड़का मेरे पास आया और आते ही कहने लगा विक्रांत गिल व उसके दो साथी मेरे को यहां से गन पॉइंट पर उठाकर ले गए थे।

आरोपियों ने अपने चार और दोस्तों को बुला लिया था। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की गई। कह रहे थे तेरे दोस्त ने हमारे साथ बहस करके अच्छी बात नही की है और कहा तेरे दोस्तों को उठाकर जान से मार देंगे। मैं जैसे तैसे करके उनके चुगल से छुटकर जिमखाना क्लब पहुंचा। मेरे लड़के ने सारी कहानी सुनाई। सेक्टर-32-33 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दी है।

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