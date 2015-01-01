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करनाल:अनाजमंडी से फर्जी गेट पास मामले में 20 आढ़तियों को नोटिस देकर मांगा जवाब

करनाल17 मिनट पहले
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करनाल अनाजमंडी में 294 गेट पास फर्जी होने एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले मेंन शनिवार को उन आढ़ती एवं फर्माें पर भी गाज गिर गई है, जिनका नाम उस टाइम के गेट पास में दर्ज है। मार्केट कमेटी ने उन 20 आढ़ती एवं फर्माें को नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब संतोषजनक न होने पर लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। डीसी की मंडियों में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में जांच करने के आदेश दिए हैं। इनमें तरावड़ी, घरौंडा और असंध, इंद्री समेत सभी मंडियों में गड़बड़ करने की शिकायत है। कई मंडियों से हार्ड डिस्क भी गायब हो चुकी है।

शनिवार को भी करनाल मंडी में किसान आढ़ती का लेटर हेड पर गेट पास मांगने आए। अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सचिव हकीकत कादियान ने कहा कि कल ही एफआईआर हुई है। ट्रैक्टर-ट्राॅली में धान लेकर आए हैं तो ही गेट पास मिल सकता है। बैक डेट का गेट पास नहीं मिलेगा। प्रशासन की तरफ मंंडियों में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है। आढ़तियों का कहना है कि कैमरे देखकर फर्जी गेट पास बताना बिल्कुल गलत है। पोर्टल में अड़चन के चलते कई बार मौके पर किसान को गेट पास नहीं कटते थे। इसलिए किसान एंट्री करवाकर निकल जाते हैं और पोर्टल चलने के बाद आढ़ती या किसान आढ़ती एवं फर्म के लेटर हेड पर गेट पास निकलवा लेते हैं। आढ़तियों ने शनिवार को प्रधान रजनीश चौधरी के नेतृत्व में मीटिंग कर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ये अनाजमंडी का मामला, चल रही है जांच : शुक्रवार को एसडीएम की जांच के बाद डीसी के आदेश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ की शिकायत पर सिटी थाने में तत्कालीन सचिव समेत आठ कर्मचारियों और अन्य आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि 294 गेट पास से करीब 28 हजार 724 क्विंटल धान मंडी में आया हुआ शो किया है। सिटी थाना के एसएचओ संदीप का कहना है कि पुलिस की तरफ से मामले की पूर्ण जांच की जाएगी। जांच के बाद भी आगामी कार्रवाई करेंगे।

प्रधान बोले- धान एडजस्टमेंट करवाई है

करनाल नई अनाजमंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रजनीश चौधरी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि कैमरे में ट्राॅली नहीं दिखती तो गेट पास फर्जी है। पोर्टल में अड़चन रहती है और कई बार किसान का नाम नहीं उठाता है। यह बाद में आढ़ती करवा लेते हैं। उन्होंने बताया कि एक जमींदार के 10 एकड़ हैं। उसका पोर्टल पर एक एकड़ ही दिखा रहा है। ऐसे में वह जमींदार 9 एकड़ की फसल कहां जाकर बेचेगा। उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसे गेट पास कटवाए हुए हैं। प्रशासन काे एफआईआर करवाने से पहले मंडी का पक्ष जानना चाहिए था।

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