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प्रदूषण बढ़ने से एनजीटी ने लगाई रोक:पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, 4 करोड़ का व्यापार प्रभावित, निगरानी के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी

करनाल37 मिनट पहले
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पटाखा और आतिशबाजी लगी रोक के चलते जिले में 4 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। कई व्यापारी अपना स्टाक जमा कर चुके हैं, जिनका रुपया फंस चुका है। इससे पटाखा कारोबारियों ने नाराजगी जाहिर की गई है। प्रशासन पटाखा जलाने पर रोकने के लिए पुलिस के अलावा फायर ऑफिसर को निगरानी के लिए लगाया है। करनाल में पटाखा बेचने के लिए 400 से ज्यादा लोगों स्टाल के लिए आवेदन किया हुआ है।

राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल(एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां पाबंदी लगी है। इसका कारण जिले में बढ़ा प्रदूषण बताया जा रहा है। हवा में धुएं और धूल कणों की मात्रा अधिक होने से अभी ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पटाखे के बाद यह प्रदूषण कई गुना बढ़ने की आशंका है।उधर कारोबारियों का कहना है कि यह आदेश पहले जारी होना चाहिए था।

अब तो वह लाखों के पटाखे खरीद चुके हैं सरकार से मांग की है कि उन्हें पटाखे बेचने की छूट दी जाए। रोक से न केवल उनका लाखों का नुकसान होगा बल्कि इसके रख रखाव पर भी लाखों रुपए का खर्च आएगा। कुछ राज्यों में दो घंटे पटाखे बजाने की छूट दी गई है। वहीं छूट करनाल में उन्हें दी जाए।

प्रशासन की कड़ी नजर : ड्यूटी पर तैनात पुलिस को बिक्री और जलाने पर कार्रवाई के निर्देंश

एनजीटी ने कहा है कि जहां पर वायु गुणवत्ता अच्छी है, वहां पर दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। लेकिन करनाल में प्रदूषण स्तर ज्यादा है। इसलिए प्रशासन ने इसको छूट नहीं दी है।ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से पटाखा बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री और उनके जलाने पर लगाए गए प्रतिबंधों से व्यापार से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जिले में तीन फैक्ट्रियों में पटाखे बन चुके हैं और कई होलसेल विक्रेताओं के स्टॉक में पहुंच गए हैं। ऐसे में वह मार्केट में बेचते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी।

आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई

एक दिसंबर 2020 तक पटाखों की न तो बिक्री होगी और न ही चलाए जाएंगे। दुकानों पर पटाखे रखकर चोरी छिपे बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है कि आदेशों की पालना करें। निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल।

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