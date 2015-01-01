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शिक्षा:सीबीएसई ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर जारी किया कंटेंट

करनाल10 मिनट पहले
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कोरोना महामारी के कारण कई माह बाद बंद पड़े स्कूलों को कक्षा नौवीं से बारहवीं तक खोल दिया गया है, लेकिन कई अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने नई पहल की है। इससे बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

इसके लिए सीबीएसई ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में कंटेंट जारी किया है। तीन फार्मेट में विद्यार्थियों को ये उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कोरोना की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। जिससे विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाई है। लेकिन विद्यार्थी अब लाइब्रेरी की सहायता से सोर्स, कंटेंट और सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं।

सोर्स में जहां बच्चों को एनसीईआरटी, सीबीएसई, दीक्षा, केंद्रीय विद्यालय का स्टडी मेटेरियल मिलेगा। वहीं कंटेंट में प्रश्न पत्र, वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर के अलावा नोट्स मिलेंगे। सब्जेक्ट में विषयवार स्टडी मेटेरियल दिया गया है। वेबसाइट पर पुराने प्रश्नपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को मिलेगा शिक्षा संबंधी सामान

मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शिक्षा के लिए अपने नेशनल मिशन के तहत इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। ताकि एक सिंगल-विंडो सर्च फैसिलिटी के तहत लोगों को सभी किस्म के लर्निंग रिसोर्सेज मिल सकें। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रीडिंग मेटेरियल मिल सके। प्राइमरी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक सभी विषयों का स्टडी मेटेरियल यहां स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। देश-दुनिया की 70 से अधिक भाषाओं में आपके लिए यहां स्टडी मेटेरियल और डिजिटल बुक्स भी हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी में 60 से अधिक किस्म के लर्निंग रिसोर्सेज हैं।

अवसर एप पर कक्षा तीसरी से आठवीं के विद्यार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन शिक्षा की तैयारी

सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा विभाग की ओर से अवसर एप की शुरुआत की गई है। अवसर एप में अभी कक्षा तीसरी से आठवीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शैक्षिक मूल्यांकन से कराई जा रही है। इसके अलावा बच्चों को वीडियो कंटेंट मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ टीचरों को भी एप के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद विद्यार्थी आसानी से ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। अवसर एप में कक्षा तीसरी से बारहवीं तक की शिक्षा विद्यार्थियों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

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