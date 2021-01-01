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सड़क हादसा:सड़क हादसे में कॉलेज छात्र सौरभ की मौत

तरावड़ी2 घंटे पहले
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सड़क हादसे में कॉलेज के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान सौरभ उर्फ जीतू उम्र 25 वर्ष निवासी गांव पधाना के रूप में हुई है। सौरभ गांव पधाना स्थित अपने घर से तरावड़ी शहर में जिम के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह तरावड़ी राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचा तो सर्विस लेन पर ही पहले से खड़े ट्राले से उसकी बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।

टक्कर होने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे घुस गई। जिसके कारण सौरभ के सिर में गहरी चोट लग गई। सिर में ज्यादा चोट लगने से सौरभ की हालत ज्यादा नाजुक हो गई। लोगों ने एंबुलेंस की मदद से घायल सौरभ को करनाल के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया, लेकिन उपचार के दौरान सौरभ की मौत हो गई।

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