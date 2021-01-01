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धरना प्रदर्शन:किसानों ने टोल पर पहले वाली जगह लगाया धरना व लंगर, फोर्स भी हटाई

घराैंडा7 घंटे पहले
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घराैंडा. बसताड़ा टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठे किसान। फोटो | भास्कर - Dainik Bhaskar
घराैंडा. बसताड़ा टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठे किसान। फोटो | भास्कर
  • बसताड़ा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान बोले- तीनों कानून रद्द होने के बाद ही धरना खत्म करेंगे

बसताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन व लंगर लगाने को लेकर आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। किसानों ने पहले की तरह अपने टेंट व स्टेज टोल प्लाजा पर लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। रविवार को किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे और किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग दोहराई।

बीते तीन दिनों से हाइवे टोल प्लाजा पर तैनात एसएसबी व पुलिस बल को हटा लिया गया। रविवार को किसान एक बार फिर टोल पर एकत्रित हुए और अपने पुराने धरना स्थल को बहाल कर दिया। आपको बता दे कि कई दिनों से प्रशासन व किसान टोल प्लाजा पर धरने को लेकर आमने सामने आ गए थे।

जिला प्रशासन ने बसताड़ा टोल पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था और टोल पर लगे लंगर के टेंटों को हटा दिया गया था। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी थी, किसानों ने चेताया था की अगर सरकार ने रविवार को पुराने धरने स्थल पर बैठने नहीं दिया तो सुबह भारी संख्या में टोल पर पहुंचेंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन करते हुए लंगर लगाएंगे। टोल पर जुटे किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जम कर हमला बोला।

किसान नेताओं ने कहा की सरकार किसानों के धरने को समाप्त करने के लिए हर ओछे हथकंडे अपना रही है। क्रमिक भूख हड़ताल पर चांदवीर, राजेश लाठर, शमशेर बसताड़ा, गौरव पुनिया, विक्रम सिंह, पप्पू लाठर व सतबीर लाठर धरने पर बैठे।

भाकियू प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य जगदीप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती आंदोलन चलता रहेगा।

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