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साइबर क्राइम:बैंक खाते से एक लाख 33 हजार रुपए की धोखाधड़ी, केस दर्ज

करनाल2 घंटे पहले
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  • 43 ट्रांजेक्शन के माध्यम से रुपए निकाले

बैंक खाते से धोखाधड़ी से एक लाख 33 हजार 336 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुटेल गामड़ी की सुनीता ने शिकायत दी कि मेरा खाता कुटेल गांव स्थित बैंक में है। पीड़िता के खाते में से 8 मई 2020 से 19 अगस्त 2020 तक कुल 43 ट्रांजेक्शन के माध्यम से रुपए निकाले गए।

पीड़िता 4 नवंबर 2020 को अपनी पासबुक में एंट्री करवाने बैंक में गई तो उसे उपरोक्त फ्राॅड के बारे में पता चला। जब बैंक के प्रबंधक से उपरोक्त फ्राॅड के बारे में बातचीत की गई तो उसने सलाह दी कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पीड़िता ने मेहनत मजदूरी करके अपने भविष्य के लिए जो रकम जोड़ रखी थी, वह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ्राॅड करके निकाल ली गई है। पीड़ित अपने उपरोक्त धोखाधड़ी के बारे में बैंक मैनेजर से मिली तो उसे पता चला कि उपरोक्त राशि मोबाइल के पेटीएम की सुविधा का इस्तेमाल करके निकाली गई है।

पीड़िता ने 8 मई 2020 से 19 अगस्त 2020 तक अपने मोबाइल नंबर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है। न ही पीड़िता ने कभी उपरोक्त 43 ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है। पुलिस से मांग की है कि उनके खाते से निकाली गई एक लाख 33 हजार 336 रुपए राशि वापस दिलाई जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

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