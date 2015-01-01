पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

समस्या:बाजार में सड़क किनारे अवैध पार्किंग, दुकानों के आगे अतिक्रमण, भीड़ से लग रहा जाम

करनाल20 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

फेस्टिवल सीजन चल रहा है। दिवाली का त्योहार नजदीक आने पर हर राेज बाजार में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बाजार में आना-जाना कोई आसान नहीं रह गया है। सड़क पर जगह-जगह जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। बाजार की सड़कों पर अवैध पार्किंग और दुकानों के आगे अतिक्रमण ने चौड़ी सड़कों को संकरा बना दिया है। 40 फीट की सड़कें 20 फीट और 30 फीट की सड़कें 15 फीट की रह गई हैं।

सड़कों पर पहले तो दुकानदारों का अतिक्रमण और फिर अवैध पार्किंग का कब्जा राहगीरों को परेशान कर रहा है। लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न तो बाजार में अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई की जा रही है और न पार्किंग पर अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को रोका जा रहा है।

नगर निगम की लापरवाही के कारण ट्रैफिक पुलिस के जाम से निपटने के पुरजोर प्रयास भी आधे-अधूरे साबित हो रहे हैं। लोगों के सामने पार्किंग की असुविधा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी हर किसी पर कार्रवाई करने में खुद को असहज महसूस कर रही है। क्योंकि लोगों से अधिक नगर निगम प्रबंधन की लापरवाही जाम की समस्या पैदा कर रही है।

सड़क पर पार्किंग, पार्किंग में रेहड़ी-फड़ी

घंटाघर चौक से ट्रैफिक पुलिस पोस्ट तक सड़क पर वाहनों की पार्किंग हो रही है, जबकि पुरानी अनाजमंडी में बनी अस्थाई पार्किंग में फलों व सब्जियों की रेहड़ियों का कब्जा है। नगर निगम के बगैर ट्रैफिक पुलिस भी इनपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। इस रोड पर जैसे बड़े हैवी वाहन भी आवागमन कर रहे हैं, जिसे सड़कों पर बार-बार जाम लग रहे हैं।

शहर में इन सड़कों पर लग रहा ज्यादा जाम

पार्किंग की अव्यवस्था, सड़कों पर अतिक्रमण व अवैध पार्किंग का असर बाजार क्षेत्र की आधा दर्जन सड़कों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। जरा सी रुकावट पर शहर के कर्ण गेट रोड, बस स्टैंड रोड, कुंजपुरा रोड, रेलवे रोड, देवी मंदिर रोड, कलंदरी गेट रोड पर सीधे प्रभाव जाता है।

कर्ण गेट मेन बाजार में ज्यादा भीड़

कर्ण गेट मेन बाजार में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ आती है। लेकिन इस सड़क पर अतिक्रमण ने भी खूब पांव पसारे हुए हैं। नगर निगम की तरफ से सीजन के मद्देनजर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस सड़क पर भीड़ के अंदर से ई रिक्शा, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर जैसे वाहन भी गुजर रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें