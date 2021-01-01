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लापरवाही का आरोप:महिला की डिलीवरी के दौरान शिशु की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, किया विरोध

करनाल2 घंटे पहले
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  • पीएमओ ने जांच का दिया भरोसा तो पीड़ित परिवार हुआ शांत

नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक शिशु की मौत हो गई। कालरम के पीड़ित परिवार ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इसका पीड़ितों ने विरोध जताया। दूसरी तरफ, मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएमओ डॉ. पीयूष शर्मा ने पूरे केस की जांच करवाने का भरोसा दिया है। इससे पीड़ित परिवार शांत हुआ।

कालरम की संतरा देवी ने बताया कि उसकी पुत्रवधु रवीना को डिलीवरी के लिए मंगलवार को लेकर आए थे। बुधवार शाम चार बजे डिलीवरी हुई है। आरोप लगाया कि मरीज के पास स्टाफ जाने नहीं देता। आरोप है कि लापरवाही के कारण ही उनके बच्चे की डेथ हुई है। उन्हाेंने मांग की है कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाए।

डिलीवरी रूम में मरीज और इनके परिजनों को डॉक्टर व स्टाफ परेशान करते हैं। इस मामले में पीएमओ डॉ. पीयूष शर्मा ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से डॉक्टरों की लापरवाही नजर नहीं आ रही है। फिर भी गंभीरता को देखते हुए जांच करवाई जाएगी।

अस्पताल में 20 से 25 नॉर्मल डिलीवरी, 8 से 10 ऑपरेशन से डिलीवरी और 99 प्रतिशत मरीज संतुष्ट होकर जा रहे हैं। यदि यहां पर लापरवाही बरती जाती तो इतनी संख्या में डिलीवरी नहीं होती। कालरम गांव की रवीना को डिलीवरी का टाइम ज्यादा हो गया था। इसलिए हाई रिस्क होता है। हर पहलू पर मामले की जांच करवाई जा रही है।

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