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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:बेस्ट परफारमेंस के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रदेश में अव्वल

करनाल2 घंटे पहले
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गरीब व उपेक्षित लोगों के लिए बनी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में बेस्ट परफारमेंस के कारण जिले के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेशभर में अव्वल रहा है। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की कैटेगरी में जिले के सिविल अस्पताल ने भी योजना में सराहनीय प्रदर्शन कर प्रदेश स्तर में द्वितीय स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए डीसी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न अस्पतालों के सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

डीसी ने 8 डाॅक्टरों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें टॉप परफाॅरमेंस अस्पतालों की कैटेगरी में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के डाॅ. पीयूष, जिला नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ डाॅ. पीयूष शर्मा, निजी अस्पताल से रामा सुपर स्पेशिएलिटी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल के डाॅ. कमल शामिल रहे। इसी प्रकार योजना में कुशल प्रबंधन करने वाले जिला नागरिक अस्पताल के डाॅ. गुलशन राय, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के डाॅ. पीयूष तथा जिला सूचना प्रबंधक इंजीनियर हितेष कपूर को सम्मान दिया गया। इसके अतिरिक्त सरस्वती नेत्रालय करनाल के प्रतिनिधि डाॅ. राम शर्मा, पार्क अस्पताल की डाॅ. रंजना शर्मा को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी गोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

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