Karnal News, One Arrested With Drug Consignment

करनाल में 14 किलो चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार: दो बैगों में भरकर मध्यप्रदेश से लेकर आया, यूपी जाकर बेचने की फिराक में था

करनाल



हरियाणा के जिले करनाल की CIA-1 पुलिस ने एक आरोपी को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो बैगों से 14 किलो चूरापोस्त बरामद किया। आरोपी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

जानकारी देते हुए CIA-1 के SI जयपाल सिंह ने बताया कि उन्हें रविवार शाम को सूचना मिली थी एक आरोपी नशे की खेप के साथ सिटी थाना एरिया में है, वह इसे यूपी ले जाने की फिराक है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को सिटी थाना के एरिया से ही गिरफ्तार कर लिया।

UP के शामली का रहने वाला है आरोपी

जयपाल ने बताया कि आरोपी मूल रूप से यूपी के शामली का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे की इस खेप को MP से लेकर आया था और UP लेकर जा रहा था। आरोपी MP से बाई ट्रेन दिल्ली पहुंचा था और वहां से बस लेकर वह करनाल नमस्ते चौक पहुंचा, जहां से उसने UP जाना था। पूछताछ पर सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और आरोपी पैसे कमाने के लिए MP व राजस्थान से नशे की खेप लेकर आता था व उसे UP व हरियाणा में बेचकर पैसे कमाता था।

रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ

जयपाल सिंह ने बताया कि आज शाम को आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी कि नशे के इस कारोबार में उसके साथ ओर कौन-कौन शामिल व उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।