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अभियान:रोटरी क्लब के सदस्यों ने पोलियो की दवा पिलाने में किया सहयोग

करनाल7 घंटे पहले
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निसिंग. सिरसल में शिशु को पोलियो की खुराक पिलाती हेल्थ वर्कर। - Dainik Bhaskar
निसिंग. सिरसल में शिशु को पोलियो की खुराक पिलाती हेल्थ वर्कर।
  • सिग्नस अस्पताल के वरिष्ठ डाॅक्टर परवेज सोफी ने बच्चों को पल्स पोलियो की दो बूंद पिलाकर किया उद‌्घाटन

रोटरी क्लब ने सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट में राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस की शुरुआत की। इस अभियान का उद्घाटन सिग्नस अस्पताल के वरिष्ठ डाक्टर परवेज सोफी ने बच्चों को पल्स पोलियो की दो बंूद पिलाकर की। डा. सोफी ने कहा कि कोविड के टीकाकरण को भी स्वीकार कर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए। यह अति आवश्यक है।

रोटरी क्लब के प्रधान कृष्ण गंभीर ने कहा कि हालांकि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है फिर भी पोलियो की दो बूंदों की आवश्यकता है। क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पोलियो वायरस अभी भी सक्रिय है। यह कभी भी किसी भी देश की सीमा लांघ सकता है। प्रोजेक्ट चेयरमैन सुभाष नारंग ने कहा रोटरी ने पूरे विश्व से पोलियो उन्मूलन की ठानी थी,अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ है।

लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश अभी भी विश्व पोलियो उन्मूलन में बाधा हैं। रोटरी क्लब के सदस्यों ने पोलियो ड्रॉप्स के साथ साथ सब बच्चों में उपहार भी बांटे। इस अवसर पर रोटेरियन नूतन नारंग, डॉ. विनोद कालरा, अवतार सिंह, संदीप गोयल, गौरव तुली, अरुण घई, श्रवण चोपड़ा, मनोज अरोड़ा व रंजन शर्मा भी मौजूद रहे.

पांच साल तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक

निसिंग | पोलियो दिवस पर एरिया के गांवों में पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। जिसमें हेल्थ वर्करों की टीम ने अस्पतालों व आंगनवाड़ियों में जाकर प्लस पोलियो अभियान चलाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी। इसके साथ ही बाकी रह गए बच्चों को आज खुराक दी जाएगी। वहीं इसके बाद विभाग की तरफ से डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलिया की बूंद पिलाई जाएगी।

एरिया के गांव सिरसल व बधनारा के कुल 968 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जानी है। रविवार को करीब 500 बच्चों को खुराक दी गई। गांव में पहली खुराक 4 माह के नवजात शिशु युवराज को दी गई। एएनएम कांता ने बताया कि विभाग की तरफ से लगातार प्लस पोलियो अभियान चलाकर जीरो से पांच साल के बच्चों को पोलियो की डोज दी जाती है।

इसके बाद भी यदि कोई बच्चा छुट जाता है तो डोर टू डोर अभियान के दौरान उनको दवाई पिलाई जाती है। इस मौके पर सीमा, ममता, कमलेश, सरोज बाला, रीना, सहित अन्य मौजूद रही।

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