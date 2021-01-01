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वारदात:चाकू के बल पर मोबाइल और 5 हजार रुपए लूटे, केस दर्ज

करनाल2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने जांच की शुरू, जिले में लगातार बढ़ रही हैं स्नेचिंग की घटनाएं

कुटेल से खरकाली आते हुए चाकू के बल पर मोबाइल और पांच हजार रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले में स्नेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। इससे पब्लिक परेशान है। खरकाली के जसबीर ने बताया कि मैं अपने साथी सुमित कुमार के साथ कुटेल की तरफ से खरकाली पैदल आ रहा था।

तभी हमारे साथ तीन युवकों ने हाथापाई की और चाकू दिखाकर लूटपाट की। इस लूटपाट में आरोपी मेरा फोन, लगभग 5 हजार रुपए और मेरा बैग लूट कर भाग गए। लूटपाट करने वाले युवकों के पास मोटरसाइकिल थी। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दी है।

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