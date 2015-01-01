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नगर निगम की लापरवाही:सड़कों पर सफाई नहीं, पानी छिड़ककर नगर निगम कर रहा खानापूर्ति, लग रहा कूड़े का ढेर

करनाल2 घंटे पहले
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शहर की सड़कों पर नगर निगम सफाई व्यवस्था बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहा है। पिछले डेढ़ सप्ताह से यह समस्या और गहरा गई है। सड़कों की ठीक से न सफाई हो रही है और न कूड़े का प्रॉपर उठान हो रहा है। सड़कों पर समुचित सफाई नहीं है, लेकिन नगर निगम पानी छिड़कवाकर धूल के बचाव के लिए खानापूर्ति कर रहा है।

जिस सड़क पर नगर निगम का टैंकर पानी का छिड़काव कर रहा है, उसके किनारे को गौर से देखा जाए तो सड़क पर सफाई न होने की खामी सामने आ रही है। नगर निगम की लापरवाही शहर के लोगों के लिए आफत बन सकती है। क्योंकि प्लांट पर पूरी तरह से कचरे के ढेर लग गए हैं। निगम आयुक्त के निर्देश पर वातावरण को दूषित कर रही इस समस्या से निपटने के लिए टीमें बना दी गई हैं, जो शहर का दौरा कर ऐसी जगहों का निरीक्षण कर रही हैं, जहां सड़क किनारे मलबे के ढेर पड़े हैं। निरीक्षण के बाद ऐसे निर्माण मालिकों को नोटिस देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके तहत निगम की टीम ने मॉडल टाउन एरिया में 19 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि कुंजपुरा रोड के लिए नोटिस तैयार किए जा रहे हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने सीएंडडी वेस्ट (भवन निर्माण कार्याें का कबाड़) से संबंधित चालान करने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक ऐसे मामले में एक हजार रुपए का चालान बनाया गया है और अब तक 3 हजार रुपए की चालान राशि भी एकत्र की जा चुकी है। खास बात यह है कि जिन व्यक्तियों के चालान किए गए हैं वह सभी निगम के डेवलपमेंट वर्कर्स से जुड़े निर्माण ठेकेदार हैं। चालान वसूल करने के बाद नगर निगम अपने साधनों से सीएंडडी वेस्ट उठाकर उसका निस्तारण करेगा। लेकिन शहर के लोगों को नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़कों पर प्रॉपर सफाई न होने, कचरे के ढेरों से उठने वाली दुर्गंध और सड़कों पर उठने वाली धूल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहर का प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है।

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