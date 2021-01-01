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अभियान:नो पार्किंग में खड़े वाहनाें काे टो-वैन उठाएगी

करनाल2 घंटे पहले
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  • 290 रुपए टो वैन शुल्क और 500 रुपए चालान भरने पर ही मिलेगा वाहन

शहर के व्यस्त बाजारों में नो व्हीकल एरिया या नो पार्किंग की बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने वालों की अब कार्रवाई हाेगी। गलत तरीके से पार्क किए गए ऐसे वाहनों को पुलिस के साथ-साथ नगर निगम की टो-वैन भी उठाएगी। अवैध पार्किंग पर 290 रुपए टो-वैन शुल्क और 500 रुपए का चालान भरने पर ही वाहन वापस मिलेगा।

यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। बुधवार को यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से डीसी निशांत कुमार यादव ने नगर निगम एक्सईएन मोनिका शर्मा व ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया भी बैठक में मौजूद रहे।

डीसी ने बताया कि शहर के अंबेडकर चौक से ओल्ड बस स्टैंड, कुंजपुरा रोड मार्किट, कर्ण गेट मार्केट, ओल्ड सब्जी मंडी रोड, रेलवे रोड का कुछ भाग तथा एनडीआरआई चौक से अमृतधारा अस्पताल तक नो-व्हीकल पार्किंग एरिया रहेंगे। इन स्थानों पर यदि कोई वाहन चालक अपने वाहन को पार्क करेगा, तो वह शुल्क व जुर्माने से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि बार-बार लोगों को समझाने के बाद भी शहर के व्यस्त बाजारों में वाहनों की गलत पार्किंग से सड़कें संकरी हो जाती हैं, जिससे आने-जाने वालो को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

शहर की जनता की ओर से भी इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं।उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से जनता को यातायात नियमों का पालन करने की आदत बनेगी। प्रशासन का इस तरीके से धन राशि इकट्ठा करने का मकसद नहीं हैं, बल्कि यातायात नियंत्रण के लिए यह जरूरी हो गया था। उन्होंने अपील करते कहा कि वाहन चालक नो पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा न करें और जुर्माने से बचें।

शहर में इन स्थानों पर करें वाहन पार्क
शहर में ओल्ड सब्जी मंडी एरिया, राम लीला मैदान, पुरानी एमसी बिल्डिंग जैसी जगहों पर जनता को वाहन पार्किंग की सुविधा दी गई है। उन्होंने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे भी अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में ही खड़ा करें तथा ग्राहकों को भी समझाएं कि वे वाहन को बाजार से बाहर पार्किंग कर खरीदारी करें।

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