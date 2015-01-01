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ठंड:पिछले साल से गर्म रहा 12 नवंबर का दिन, 16 को आ सकते हैं बादल, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड

करनाल34 मिनट पहले
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  • गेहूं की अगेती बिजाई अभी एक सप्ताह तक हो सकती है, उगने के लिए अच्छा मौसम

इस बार 12 नवंबर का दिन पिछले साल से गर्म रहा। पिछले साल जहां इस तारीख में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम 9.8 डिग्री था, वहीं इस बार अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को दिन में धूप ने गर्माहट का अहसास कराया। कहीं-कहीं हल्के बिखरे बादल भी नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार 16 नवंबर को आसमान में बादल आ सकते हैं। मौसम यंत्रों से फिलहाल इस तरह के संकेत मिल रहे हैं।

केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को करनाल का अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर-पश्चिमी हवा चलने से रात को ठंडक बढ़ गई है। हालांकि दिन में आसमान साफ रहने की वजह से गर्माहट का अहसास हुआ। मौसम यंत्रों से मिल रहे संकेतों के अनुसार 16 नवंबर को आसमान में बादल और हल्की छींटें भी पड़ सकती हैं। अगर मौसम में इस तरह का बदलाव आता है तो इससे ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी।

साढ़े पांच बजे से पहले छिपने लगा सूरज

दिन तेजी से छोटे हो रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की जाए तो सुबह 6:45 बजे सूरज निकलने लगा है, जबकि सूर्यास्त का समय शाम 5:28 बजे पर आ गया है। इस समय सूरज की किरणों में ज्यादा गर्मी नहीं है।

अगेती फसल का एक सप्ताह शेष

गेहूं की अगेती बिजाई लिए सिर्फ एक सप्ताह शेष बचा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की बिजाई के लिए यह उत्तम समय चल रहा है। मौसम में जिस तरह का तापमान चल रहा है, वह गेहूं के उगने के लिए अच्छा है। तापमान फसल के अनुकूल है।

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