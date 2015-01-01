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कार्रवाई की तैयारी:अब नगर निगम 3 लाख रुपए तक के डिफाॅल्टरों की सूची कर रहा तैयार, अगले सप्ताह की जाएगी सीलिंग की कार्रवाई

करनाल22 मिनट पहले
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सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में पुराने बकाया पर पूरी ब्याज माफी और करंट ईयर के टैक्स में 10 प्रतिशत छूट की अवधि जैसे-जैसे खत्म होने के नजदीक लग रही है, वैसे-वैसे नगर निगम ने डिफाॅल्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को डिफाॅल्टरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई के बाद निगम अगले सप्ताह फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारियों में लग गया है। अब 3 लाख रुपए तक के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार की जा रही है। बड़े डिफाॅल्टरों के चयन के बाद नगर निगम अगले सप्ताह से फिर सीलिंग अभियान चलाएगा।

नगर निगम के रिकाॅर्ड के अनुसार प्राइवेट स्थानों व लोगों की तरफ करीब 120 करोड़ रुपए की टैक्स राशि बकाया है। सरकार ने लोगों को राहत देते हुए ब्याज माफी व 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर तक टैक्स चुकाने की तिथि निर्धारित की हुई है। पुराने टैक्स को एकमुश्त भरकर प्रॉपर्टी मालिक 25 प्रतिशत की छूट हासिल कर सकते हैं, जबकि करंट ईयर पर 10 प्रतिशत रियायत पा सकते हैं।

नगर निगम के टैक्स सुपरिंटेंडेंट गगनदीप सिंह के अनुसार जिन प्रॉपर्टी मालिकों का 2016-17 तक एरियर बकाया है उनका पूरा ब्याज माफ है और 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा करंट ईयर पर 10 प्रतिशत की छूट अलग से है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा टैक्स चुकाता है तो उसे तकरीबन 35 प्रतिशत राशि की चुकानी पड़ेगी। इसलिए टैक्स बकायादार समय रहते छूट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो इस समय अवधि में टैक्स अदा नहीं करेंगे उनसे पूरी राशि वसूली जाएगी।

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