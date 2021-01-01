पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:लोग नजदीक की सीएचसीसी में जाकर परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएं

करनाल7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एडीसी वीना हुड्डा ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनवाने वाले परिवारों के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है, अब केवल नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनवाए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित परिवार के मुखिया को अपने नजदीकी सीएससी में जाकर आवेदन करना होगा।

एडीसी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र हर परिवार के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसके माध्यम से ही हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि करनाल जिला में अब तक करीब 3 लाख 60 हजार परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं।

उन्होंने अपील की कि शेष 40 हजार परिवार भी परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आगे आए और अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों के पास सभी सुविधा होने के बावजूद भी वह अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाते, यह काफी सोचने का विषय है। उन्होंने सभी से अपील की है कि आने वाले एक सप्ताह में अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser