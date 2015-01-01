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समीक्षा बैठक:पीएम स्वनिधि स्कीम में आशानुकूल परफॉरमेंस न दिखाने वाले बैंक अधिकारियों पर गिरेगी गाज : डीसी निशांत

करनाल38 मिनट पहले
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  • स्कीम में और अधिक प्रगति लाने के लिए डीसी ने दिए दिसा निर्देश, संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा

पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर स्ट्रीट वैंडर्स के ऋण स्वीकृत करने में अच्छी परफॉरमेंस न दिखाने वाले बैंक प्रबंधकों पर गाज गिरेगी। डीसी निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में स्कीम की समीक्षा करने के मकसद से आयोजित मीटिंग में इस बात के संकेत दिए और कहा कि बार-बार चेताने के बाद भी इस कार्य में रूचि न लेने वाले निकृष्टतम ऐसे बैंकर्स के खिलाफ एक्शन लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

मीटिंग में जिला नगर आयुक्त विक्रम के अतिरिक्त जिला अग्रणी प्रबंधन सुरेंद्र सिंघाल, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन चुघ और जिले की सभी 6 नगरपालिकाओं के सचिव, प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। समीक्षा के दौरान डीसी ने एलडीएम से बात करते पीएम स्वनिधि में पेंडेंसी रखने वाली बैंक शाखाओं के नाम पूछे। एलडीएम ने बताया कि सिंडिकेट मेन ब्रांच अब केनरा बैंक के 15, केनरा बैंक इंद्री के 17, सेंट्रल बैंक घरौंडा के 25, एचडीएफसी कुंजपुरा रोड 11, इंडियन बैंक मेन ब्रांच करनाल 15, करूर वैश्य बैंक 13, पंजाब एंड सिंध बैंक 18, पंजाब नेशनल बैंक की प्रेम नगर शाखा 25, एमपी चौक 19 और जीटी रोड शाखा के 24, एसबीआई ग्रेन मार्केट 38, करनाल मेन ब्रांच 26 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच करनाल के 15 केस पेंडिंग हैं।

डीसी ने कहा कि इन बैंकों ने ऋण स्वीकृत करने में रूचि नहीं दिखाई, हालांकि यह कोई मुश्किल काम नहीं, कोताही है। अब तो इनके खिलाफ एक्शन लाजिमी होगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाकर इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।

यह है अब तक जिले की प्रोग्रेस
डीसी ने बताया कि करनाल नगर निगम व सभी 6 नगर पालिकाओं को मिलाकर अब तक 3638 केस बैंकों की ओर से प्रायोजित किए गए हैं, इनमें से 1779 केस स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि 778 आवेदकों को ऋण की अदायगी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1268 मामले बैंकों के स्तर पर प्रक्रिया में चल रहे हैं। स्वीकृत और अदायगी के मामलों में प्रगति लाने के लिए और अधिक तवज्जो बढ़ाई जा रही है। एलडीएम सुरेंद्र सिंघाल ने डीसी को जानकारी दी कि आज ही असंध में और 25 नवंबर को करनाल में बैंकों की ओर से आवेदकों के ऋण स्वीकृत करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे।

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